Жириновський вкотре візьме участь у виборах президента

Відомий своїми скандальними заявами Володимир Жириновський, якого нещодавно знову було обрано очільником ЛДПР, заявив про плани знову взяти участь у боротьбі за посаду російського президента, повідомляє replyua.net з посиланням на одне зі ЗМІ Росії. Зокрема, опальний політик наголосив, що наступного року його партія висуне його у якості претендента на найвищу посаду в країні. Ця спроба Жириновського стати на чолі Кремля буде вже шостою. Сам лідер ЛДПР наголосив, що ще ніхто з претендентів на посаду президента не брав скільки разів участі у виборах керівника держави.
«Якби умови в Росії були такими, як в США, я б отримав перемогу, як це вдалося зробити Дональду Трампу», - сказав Жириновський, не виключивши, що з часом у ЛДПР може з’явитися інший керівник. Політик наголосив, що не потрібно замикатися, і одна і та ж особа не має постійно займати високі посади.
Варто зазначити, що не так давно громадськість була шокована ще однією заявою Жириновського стосовно України. Він пообіцяв знищити Україну протягом кількох днів у разі обрання його президентом. Водночас, лідер ЛДПР заявив, що коли він прийде до влади, росіяни ще довго згадуватимуть доброту Володимира Путіна.