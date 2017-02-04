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Російський експерт пояснив, коли Путін поверне Крим і Донбас

Російський експерт пояснив, коли Путін поверне Крим і Донбас
У своїй статті для видання «Апостроф» російський політолог Андрій Піонтковський висловив думку про необхідність для української влади внести певні зміни у стосунках з партнерами країн Заходу, повідомляє replyua.net.

На його переконання, сподівання у подальшому на те, що Мінські домовленості будуть виконані, цілком марні, оскільки російські найманці не мають жодного наміру виконувати взяті на себе зобов’язання. Тому, переконаний Піонтковський, Київ повинен звертатися до Парижу, Лондону та Вашингтону, аби вони дотримали свої обіцянки по відношенню до України в рамках Будапештського меморандуму. Саме представники французької, британської та американської влади повинні бути спрямовані максимально на те, аби на Донбасі припинився вогонь. І навіть якщо конфлікт на сході України буде заморожений, проте це все ж краще, аніж плани Путіна продовжити кровопролиття.

Російський експерт наголосив, що українська дипломатія повинна максимальні зусилля спрямувати на те, аби світове співтовариство всіляко сприяло припиненню військових дій на Донбасі. Щодо можливості повернення Путіним Донбасу та Криму, Андрій Піонтковський переконаний, що ці території знову стануть частиною України після того, як припинить існування режим Володимира Путіна.
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