Поплавской дали достойный ответ на ее заявление об «уродах украинцах»

Некоторое время назад российская актриса Яна Поплавская написала на своей странице в Фейсбуке о том, что украинцы убивают мирное население Донбасса, передает replyua.net, назвав украинский народ «тварями и уродами».
Также актриса, исполнившая роль в фильме «Красная шапочка», отметила, что «украинцы прицельно стреляют по жилым домам», и этот пост вызвал волну негодования в соцсетях. Александр Тверской, известный российский журналист, ответил на заявление Поплавской. «А вы в курсе, что три года назад Россия нарушила территориальную целостность Украины? Вы в курсе, что украинских солдат убивают вооруженные силы РФ, или у вас все ограничивается Красной шапочкой, и книг вы в детстве не читали? Вы говорите, что вам жалко детей. Да вам плевать на людей в принципе», написал Тверской.
Журналист посоветовал Поплавской обратить внимание на то, как украинцы относятся к тем военным, которые защищают их и страну, а потом сравнить это с ценностями россиян. По мнению Тверского, в России только хороводы водят на Красной площади вокруг Ленина, а военных, погибших на Донбассе, хоронят тайком, в безымянных могилах.