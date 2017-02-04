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СпецтемаБлогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей

Поплавской дали достойный ответ на ее заявление об «уродах украинцах»

Поплавской дали достойный ответ на ее заявление об «уродах украинцах»
Некоторое время назад российская актриса Яна Поплавская написала на своей странице в Фейсбуке о том, что украинцы убивают мирное население Донбасса, передает replyua.net, назвав украинский народ «тварями и уродами».

Также актриса, исполнившая роль в фильме «Красная шапочка», отметила, что «украинцы прицельно стреляют по жилым домам», и этот пост вызвал волну негодования в соцсетях. Александр Тверской, известный российский журналист, ответил на заявление Поплавской. «А вы в курсе, что три года назад Россия нарушила территориальную целостность Украины? Вы в курсе, что украинских солдат убивают вооруженные силы РФ, или у вас все ограничивается Красной шапочкой, и книг вы в детстве не читали? Вы говорите, что вам жалко детей. Да вам плевать на людей в принципе», написал Тверской.

Журналист посоветовал Поплавской обратить внимание на то, как украинцы относятся к тем военным, которые защищают их и страну, а потом сравнить это с ценностями россиян. По мнению Тверского, в России только хороводы водят на Красной площади вокруг Ленина, а военных, погибших на Донбассе, хоронят тайком, в безымянных могилах.
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