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"Трамп - не друг": У Кремлі нарешті почали боятися санкцій

"Трамп - не друг": У Кремлі нарешті почали боятися санкцій
Представники російської еліти нарешті усвідомили, що їхній «друг» президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ніяким чином не вплине на скорочення антиросійських санкцій. Про це розповів російський опозиціонер Боровий Костянтин, інформує replyua.net.

За словами експерта, надії Кремля на підтримку з боку нового президента США з гуркотом рухнули відразу після того, як більшість представників американського Конгресу та Сенату підтримали антиросійські санкції. В той самий час Боровий зауважив, що зважаючи на «пропагандистську складову», на цей раз Москва вперше по-справжньому злякалася впровадження новий санкцій. Також він зазначив, що на цей раз під санкції попадуть нафтогазовий сектор та фінансовий ринок Російської Федерації.

«Фактично, можна заявляти про те, що Сполучені Штати знайшли новий якісний механізм для впливу на РФ. На цей раз пропагандистська система Кремля не здатна щось відповісти на дійсно серйозну загрозу. А це означає, що у Росії всі починають серйозно думати над вирішенням складних обставин. І в цьому немає ніяких сумнівів. Найголовніше, що тепер Росія не буде надіятися на Трампа і розвивати в собі якісь примарні надії», - відзначив опозиціонер.
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