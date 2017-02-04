Політолог спрогнозувала невдалі відносини Трампа і Путіна

У своїй статті для видання «Апостроф» російський політолог Лілія Шевцова висловила сумніви у можливості всеосяжного та конструктивного діалогу між Москвою та Вашингтоном до тих пір, поки керівником першої є Путін, а другого – Трамп, передає replyua.net. Найбільш імовірними експерт назвала такі відносини між США та РФ, коли обидві сторони матимуть взаємну вигоду.
«Є імовірність певних ситуативних компромісів між російським та американським лідерами. Зокрема, це стосується питання Сирії а також того, що Дональд Трамп поки не проявляє інтересу до України. Проте є інший аспект: приймаючи до уваги те, що Європа, фактично, паралізована, основним столицям ЄС - Берліну, Лондону та Парижу (а також конгресу США) не можна припиняти підтримувати Україну, хоча поки що там не готові до активізації цієї підтримки», - сказала Шевцова. При цьому вона зовсім не заперечує імовірності розпаду між Білим домом та Кремлем.
«Якщо говорити про перспективу відносин Трампа з Москвою, я вкрай песимістично дивлюся на майбутнє цих відносин, тому що є дуже багато аспектів, які, зрештою, стануть підставою для їх чергового замороження», - наголосила політолог.