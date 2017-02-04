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Рабинович: вы действительно думаете, что победит не Путин?

Рабинович: вы действительно думаете, что победит не Путин?
На своей странице в Фейсбуке блогер Слава Рабинович пишет о том, что глава России Путин является государственным преступником, который не только захватил власть насильственным путем, но и продолжает ее удерживать в настоящее время, информирует replyua.net.

«Вы правда считаете, что на следующих выборах победит не Путин, а кто-то другой? Этот государственный, военный и международный преступник будет бороться за власть всеми способами. На самом деле, он борется за деньги, свободу и даже за жизнь. Еще один сообщник Путина и жулик – Дмитрий Медведев, так называемый держатель стула», пишет эксперт. По словам Рабиновича, именно Медведев вытащил крапленые карты шесть лет назад и изменил Конституцию для Путина, уточнив, что президент будет избираться не на четыре года, а на шесть лет.

Также блогер отмечает, что в статье Конституции было указано, что один человек не может занимать президентскую должность более двух сроков подряд, поэтому о том, что можно держаться за власть много сроков «неподряд», в Конституции ничего не указано.
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