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Путинские эксперты уверены: никуда Лукашенко не денется

Путинские эксперты уверены: никуда Лукашенко не денется
Российско-белорусский конфликт уже вышел за рамки внутреннего и его отголоски обсуждают практически во всех постсоветских странах. В то же время российские, лояльные Кремлю, эксперты считают, что такие неразберихи между Лукашенко и Путиным далеко не первые, поэтому все обязательно вернется на круги своя и Лукашенко останется в поле влияния Российской Федерации. Такое мнение журналистам высказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По его словам, то, что происходит между Россией и Беларусью – это не международный конфликт, а псевдообострение Лукашенко, который, по старинке пытается торговаться с Москвой, выпросив для своей страны более доступную цену на энергоресурсы. «Если раньше в Кремле более эмоционально реагировал и на выпады Лукашенко, называли его даже неадекватным, то в этот раз хладнокровности Путина можно только поаплодировать стоя», – отметил Жарихин.

В то же время он отметил, что Лукашенко открыто провоцирует, когда говорит, что он может резко поменять внешнеполитический курс и Путин это прекрасно знает, поэтому, когда президент Беларуси приезжает в Москву и там таки добивается более «мягкой» цены на нефть и газ, то это свидетельствует о том, что Лукашенко, как всегда, блефовал и никуда от России он уже не денется.
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