Песков открестился от признания «паспортов» «ЛДНР» в России

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Пресс-атташе Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возникшие накануне в СМИ слухи о том, что Россия якобы официально признаёт документы, которые в самопровозглашённых «ЛНР» и «ДНР» называют «паспортами». По словам Пескова, никаких решений относительно признания «паспортов» в России не выносилось, речь шла лишь об исключительных случаях, когда иные варианты идентификации личности отсутствуют.«Речь идёт об отдельных решениях, которые могли утвердить муниципальные органы власти, исходя исключительно из гуманитарных соображений», — объяснил Песков. По его словам, единичные случаи идентификации личности жителей ОРДЛО по местным «паспортам» происходят лишь тогда, когда в непригодное состояние приходят их украинские документы — речи о том, чтобы жители «ЛНР» и «ДНР» могли про помощи местных документов пользоваться транспортом, авиакомпаниями или отелями РФ, не ведётся.Кроме того, Песков подчеркнул, что жителям Донбасса не стоит верить в распространение слухов о признании «паспортов», поскольку документы самопровозглашённых «республик» признаются в единичных случаях, когда у человека нет возможности получить «какие-нибудь другие документы».