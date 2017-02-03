Песков открестился от признания «паспортов» «ЛДНР» в России

Пресс-атташе Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возникшие накануне в СМИ слухи о том, что Россия якобы официально признаёт документы, которые в самопровозглашённых «ЛНР» и «ДНР» называют «паспортами». По словам Пескова, никаких решений относительно признания «паспортов» в России не выносилось, речь шла лишь об исключительных случаях, когда иные варианты идентификации личности отсутствуют.
«Речь идёт об отдельных решениях, которые могли утвердить муниципальные органы власти, исходя исключительно из гуманитарных соображений», — объяснил Песков. По его словам, единичные случаи идентификации личности жителей ОРДЛО по местным «паспортам» происходят лишь тогда, когда в непригодное состояние приходят их украинские документы — речи о том, чтобы жители «ЛНР» и «ДНР» могли про помощи местных документов пользоваться транспортом, авиакомпаниями или отелями РФ, не ведётся.
Кроме того, Песков подчеркнул, что жителям Донбасса не стоит верить в распространение слухов о признании «паспортов», поскольку документы самопровозглашённых «республик» признаются в единичных случаях, когда у человека нет возможности получить «какие-нибудь другие документы».