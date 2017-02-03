Лавров та Могеріні поговорили про Україну

Представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики й безпеки Федеріка Могеріні та керівник міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорили ситуацію, що склалась на Сході України, інформує replyua.net.
Повідомлення про телефонну розмову політиків було розміщено на офіційному сайті міністерства закордонних справ Російської Федерації. Згідно заяви російського МЗС, Могеріні та Лавров під час розмови торкнулися тем розвитку ситуації на Близькому Сході, в Сирії, подій на Балканському півострові, а також і посилення військових дій на Донбасі. Прес-служба російського МЗС повідомляє, що Лавров та Могеріні домовились про зустріч на одному з міжнародних заходів, що планується найближчим часом, аби якомога детальніше обговорити питання взаємодії Росії та ЄС. Деталі розмови не були озвучені. Додамо, що інформація як про телефонну розмову, так і про можливу зустріч Могеріні та Лаврова, на сайті європейського відомства з зовнішніх справ, відсутня.
Варто додати, що найближчим часом, а саме 17-19 лютого в Мюнхені відбудеться безпековий форум, учасниками якого представлені і Федеріка Могеріні, і Сергій Лавров.