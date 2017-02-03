В Естонії заговорили про посилення санкцій проти Росії

Парламент Естонії відреагував на останні події на Сході України. Представники комісії парламенту, що опікується закордонними справами, заявили, що в разі подальшого загострення ситуації на Донбасі, варто посилити тиск на Російську Федерацію, повідомляє replyua.net з посиланням на Європейську правду.
В опублікованій на сайті відомства заяві зазначено, що подальша політика Естонії щодо Росії залежить безпосередньо від того чи будуть працювати в реальному житті Мінські домовленості. Питання збереження чи посилення санкцій на даний момент перебуває в зв’язку з розвитком подій на Донбасі. Як зазначено в повідомленні, посилення військової підтримки прокремлівських сил на Сході України в останні дні вже має свої наслідки у вигляді людських жертв. Тому, на думку керівництва Естонії, зараз неймовірно важливо, щоб не тільки Естонія, а й весь Європейський Союз показав українським партнерам свою підтримку. Якщо ж військові дії продовжаться, то варто підняти тему посилення санкцій щодо Росії, зазначають представники естонського парламенту.
Варто згадати, що загострення ситуації в Авдіївці вже забрало життя як військовослужбовців, так і місцевих жителів. Українська сторона повідомляє, що документує всі приклади порушень Мінських домовленостей, аби надалі додати ці матеріали в справу з позовом України проти Росії до Міжнародного суду.