В Москві спростували заяву про офіційне визнання паспортів «ЛДНР»

Кремль на офіційному рівні не визнавав «паспорти» невизнаних «ДНР» та «ЛНР». ЯК повідомляє replyua.net, про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він наголосив, що ухвалення відповідних рішень повинно здійснюватися представниками влади на місцях або ж окремими компаніями. Таким чином чиновник Кремля прокоментував чутки, які напередодні з’явилися у пресі та на телебаченні, згідно яких в Росії вважаються чинними «паспорти» самопроголошених республік.
«Не варто вважати, що це є офіційним визнанням паспортів. Це лише окремі рішення, ухвалення яких могло здійснюватися на місцевому рівні, або деякими компаніями, які керуються лише гуманітарними міркуваннями. В такому випадку вони керуються необхідністю надати гуманітарну допомогу людям, котрі проживають в районі Донбасу, який, як ми знаємо, опинився під суворим ембарго за рішенням української влади», - сказав Пєсков.
Більше того, представник Кремля звинуватив Київ у припиненні вирішення питань забезпечення паспортами на територіях, які тимчасово окуповані. Як наслідок, паспорти України, які мають місцеві жителі, не є придатними, і у них немає можливості отримати інші документи. У зв’язку з цим представник Кремля вважає імовірними випадки, коли на російській території «паспорти ЛДНР» насправді могли бути.