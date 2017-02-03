Росія розвернула в напрямку України нову бригаду артилерії – InformNapalm

У Міжнародному розвідувальному співтоваристві InformNapalm повідомили, що Росія почала розгортати нову артилерійську бригаду в Адигеї, яка може становити нову загрожу для України та Грузії, передає replyua.net. Волонтери зазначили, що, згідно даними цілої низки інформаційних ресурсів, які надійшли сьогодні, Міноборони Росії проводить роботу над розгортанням в Південному окрузі в місті Майкопі (Агидея) зовсім нову 227-у артилерійську бригаду. Повністю військова частина називається 227-а Таллінська червонопрапорна Суворова артилерійська бригада. Крім того, зазначається, що бригада складається з беспілотників, розвідувальних комплексів та автоматизованих систем управління.
У російському Міністерстві оборони планують, що згодом у 227-а АБр поповниться новітніми самохідними гаубицями Коаліція, а також модернізованими реактивними системами Ураган-М, які випускають залповий вогонь. Як відомо, нова військова частина почала формуватися в кінці минулого року, і завершення цього процесу заплановане на кінець поточного.
Експерти вважають, що нова 227-а Абр буде частиною нової армії, формування якої відбулося у Ростовській області. Її вже представили новою 150-ю мотострілецькою дивізією, а також до неї входить зенітно-ракетна бригада.