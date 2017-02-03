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У Росії знову намагаються оббрехати генсекретаря НАТО

У Росії знову намагаються оббрехати генсекретаря НАТО
Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг не розмовляв з особою, яка видавала себе за президента України Петра Порошенка. Про це розповіла офіційний представник Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску, пише у п’ятницю російське видання «РІА Новини», передає replyua.net.

За її словами, нещодавно до Альянсу надійшов електронний лист нібито від глави Української держави. Однак там відразу зрозуміли, що це повідомлення не від справжнього президента України. «Тому, можете бути переконані, ніякої телефонної розмови між генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом та нібито президентом України не було. Якщо є якість аудіозаписи, то все те підробка», - наголосила Лунгеску.

Раніше повідомлялося, що російські «жартівники» зателефонували Йєнсу Столтенбергу та говорили з ним від імені президента України Петра Порошенка. Як відомо, раніше також у російських та українських засобах масової інформації поширювалася інформація про те, що Столтенберг нібито заявив, що Росії заважає приєднати Кримський півострів тиск з боку Євросоюзу та США, однак пізніше стало відомо, що його слова були перекручені, і насправді він мав на увазі не «приєднання» а «анексію».
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