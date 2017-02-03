Анісіна розповіла про шокуючі причини, чому насправді розійшлася з Джигурдою

Колишня дружина скандального шоумена Микити Джигурди Марина Анісіна розповіла про те, що чоловік змушував їхніх дітей брати участь у досить дивних обрядах. І в певний момент жінка почала сильно хвилюватися за малечу. Про це фігуристка розповіла на телевізійному шоу «Прямий ефір», інформує replyua.net.
За словами жінки, Джигурда займається так званими «містеріо» вже дуже давно. Іноді для своїх обрядів він використовує зброю. «Спочатку мене це не так сильно хвилювало… Займається чимось, то нехай займається. Але тоді, коли він став до цього заохочувати наших дітей, терпінню прийшов кінець», - заявила Анісіна.
«Так якось непомітно він почав використовувати дітей у своїх «містеріях». Якось заходжу я додому, а Євочка знаходиться в позі лотоса і ледве не плаче. Ну тут я і зрозуміла…», - наголосила вона. За її словами, саме тоді їй по-справжньому стало страшно за свого сина та доньку, і вона прийняла рішення про розлучення. «Для мене головне тоді було – це зберегти нормальний психічний стан моїх дітей», - зауважила мати. Крім того в ефірі стало відомо, що Анісіна давала Джигурді гроші для того, щоб він міг заплатити аліменти своїй попередній дружині, яка також ростить від нього дітей.