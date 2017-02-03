Журналист: богинь много, но богиня глупости одна, и это – Поклонская

Александр Невзоров, известный российский журналист и публицист, прокомментировал все неоднозначные заявления Натальи Поклонской, отметив, что за этой дамой стоит богиня глупости.
Как информирует replyua.net, об этом Невзоров заявил в эфире Эха Москвы. «Существует Клио, и это богиня истории. Также есть и Терпсихора, но пока еще нет богини глупости, но за Натальей Поклонской стоит именно она. И это является самой яркой иллюстрацией того, что смазливая мордашка, которую наделили непонятными полномочиями, имеющая странные хобби, говорит о своих представлениях о прекрасном, питает странную страсть к Николаю Кровавому, к убийце кошек, к организатору массовых убийств и к человеку, который расстреливал людей на Невском проспекте», подчеркнул журналист.
Также он отметил, что русский язык бедноват по сравнению с латинским или греческим, но он не предполагал, что в русском могут встречаться слова, в которые можно вместить сразу три слова. «Лицемерие, невежество и наглость стали словом «духовность», и если идти по такому принципу, то тогда стадом можно назвать публику, избирателей, нацию и народ», отметил Невзоров.