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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

В МИД Украины рассказали правду об РФ на Донбассе

В МИД Украины рассказали правду об РФ на Донбассе
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на пропагандистское заявление своего российского коллеги Сергея Лаврова о том, что ситуация в Авдеевке — дело рук украинских военных, которые «по указке из Киева» специально провоцируют обострение на Донбассе ради собственных выгод. По словам Климкина, заявление Лаврова является абсурдным и абсолютно неправдивым, передаёт replyua.net.

Как поясняет Климкин, правда о Донбассе заключается совсем в другом: в том, что тысячные регулярные войска РФ вторглись на суверенную территорию Украины, в том, что на Донбассе находятся тысячи финансируемых из российского бюджета боевиков. Также, по словам Климкина, именно Россия обстреливает важные объекты инфраструктуры и жилые дома на Донбассе, пытаясь снять с себя ответственность за эти многочисленные военные преступления.

В заявлении главы МИД Украины также сказано, что все эти преступления РФ на территории Украины свидетельствуют лишь об одном — Кремль хочет добиться, чтобы Украина сошла с демократического пути. Климкин уверен, что именно Россия, а не Украина понесёт ответственность за эту эскалацию на Донбассе.
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