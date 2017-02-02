Путін оголосив причини загострення конфлікту на Донбасі

Очільник Кремля Володимир Путін вважає, що на Донбасі ситуація загострилася, зокрема, через те, що українська влада запланувала налагодження стосунків з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє replyua.net з посиланням на ТАСС. Президент Росії переконаний, що перша причина ескалації військових дій на Донбасі полягає в тому, що зараз українському керівництву дуже потрібні гроші, які, на його думку, простіше за все отримати від ЄС, окремих країн Європи, США та міжнародних фінансових організацій. Разом з цим, Путін вважає, що Україна прагне виставити себе в якості жертви агресії.
Друга причина нових військових дій на Донбасі, на думку Путіна, полягає у тому, що Україна постійно заявляла про підтримку в США конкретної «кандидатки», і, використовуючи загострення на сході, намагається налагодити добрі стосунки з адміністрацією Дональда Трампа, пише Газета.ru. А третя причина, за словами Путіна, - це намагання влади в Україні придушити опозицію.
Як відомо, вчора в Мінську відбулося засідання контактної групи. Експерти, які взяли у ньому участь, закликали негайно припинити військові дії та повністю відвести все озброєння.