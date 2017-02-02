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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Путін оголосив причини загострення конфлікту на Донбасі

Путін оголосив причини загострення конфлікту на Донбасі
Очільник Кремля Володимир Путін вважає, що на Донбасі ситуація загострилася, зокрема, через те, що українська влада запланувала налагодження стосунків з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє replyua.net з посиланням на ТАСС. Президент Росії переконаний, що перша причина ескалації військових дій на Донбасі полягає в тому, що зараз українському керівництву дуже потрібні гроші, які, на його думку, простіше за все отримати від ЄС, окремих країн Європи, США та міжнародних фінансових організацій. Разом з цим, Путін вважає, що Україна прагне виставити себе в якості жертви агресії.

Друга причина нових військових дій на Донбасі, на думку Путіна, полягає у тому, що Україна постійно заявляла про підтримку в США конкретної «кандидатки», і, використовуючи загострення на сході, намагається налагодити добрі стосунки з адміністрацією Дональда Трампа, пише Газета.ru. А третя причина, за словами Путіна, - це намагання влади в Україні придушити опозицію.

Як відомо, вчора в Мінську відбулося засідання контактної групи. Експерти, які взяли у ньому участь, закликали негайно припинити військові дії та повністю відвести все озброєння.
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