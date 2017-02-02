Путін назвав причини загострення ситуації на Донбасі

Російський президент Володимир Путін звинуватив українську владу в загостренні ситуації на Донбасі, передає replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Перебуваючи з офіційним візитом в Угорщині, Путін провів в Будапешті прес-конференцію. Відповідаючи на питання журналістів, російський президент не оминув і теми України. На його думку, загострення ситуації на Донбасі «є результатом спланованих дій керівництва України заради «вибивання» грошей від своїх іноземних партнерів, презентуючи себе в їх очах жертвою агресії». Крім того, на думку російського лідера, «таким чином українська влада намагається «заткнути» опозицію, яка почала активно діяти після цілого ряду проблем України в економічній та соціальній сфері». Не оминув Володимир Путін і тему Мінських домовленостей, запевняючи, що саме офіційний Київ порушує пункти угоди, «шукаючи приводи відмовитись від їх виконання взагалі».
Нагадаємо, що напередодні прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков назвав загострення ситуації в районі міста Авдіївка приводом до відновлення діалогу Росії з новообраним президентом США Дональдом Трампом.