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В Росії визнають документи видані ЛНР та ДНР

В Росії визнають документи видані ЛНР та ДНР
На території Російської Федерації приймають паспорти, видані ЛНР та ДНР, повідомляє replyua.net з посиланням на Корреспондент.net. Зокрема мова йде про можливе використання паспортів, які були видані ЛНР й ДНР, для отримання цілого ряду адміністративних послуг в Росії.

Дипломатичні джерела повідомляють, що документи самопроголошених «республік» приймають в Росії за неформальною домовленістю двох сторін. Загалом за паспортом, отриманим в ДНР чи ЛНР, в Росії можливо забронювати готель, придбати квитки на внутрішні авіарейси та залізничні потяги. Окрім цього завдяки подібним документам можливо виїхати зі Сходу України до Російської Федерації. Офіційні органи РФ, коментуючи цю ситуацію, повідомили, що українці можуть в’їжджати до сусідньої країни за документами, які були видані відповідними місцевими органами України, зокрема й тими, що розташовуються на території Луганської чи Донецької областей. Та чи відносяться до таких відомств органи самопроголошених республік, росіяни не відповіли.

Варто нагадати, що напередодні український уряд повідомив про наміри вирішити проблему з видачею паспортів на тимчасово непідконтрольних територіях до квітня 2017 року.
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