Росія прокоментувала обстріл Ан-26

Представники Чорноморського флоту Російської Федерації заявили, що українська сторона сплутала сигнальний вистріл з обстрілюванням, повідомляє replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Штаб Чорноморського флоту Росії відреагував на звинувачення в обстрілі українського транспортного літака Ан-26. Зокрема було зроблено заяву, в якій зазначається, що повідомлення українського міністра оборони Степана Полторока є суцільною брехнею і це українська сторона порушила встановлені кордони наближення до бурових вишок в Чорному морі. Саме тому, за словами росіян, працівниками охоронного підрозділу вишок було використано сигнальні пістолети. В той же час прес-служба державної компанії Росії «Чорноморнафтогаз» заявила, що взагалі не володіє інформацією про обстріл.
Варто нагадати, що раніше спікер українських військово-морських сил Олег Чубук назвав дії української сторони як такі, що не порушують норм закону, тому в майбутньому навчальні польоти українських військовослужбовців в даному регіоні продовжаться, незалежно від інциденту з російським обстрілом.