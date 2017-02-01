Стала відома дата суду України проти Росії

Слухання в справі з позовом України до Російської Федерації відбудуться 6-9 березня, повідомляє replyua.net з посиланням на Європейську правду.
Міжнародний суд ООН збереться на початку березня в Палаці миру в Гаазі, щоб заслухати обидві сторони. Раніше повідомлялося, що Україна звернулася до міжнародного суду ООН з позовом до Росії щодо порушення міжнародних законодавчих актів в справі фінансування тероризму. Українська сторона прагне визнати, що саме завдяки російському фінансуванню та підтримці, в Україні діють незаконні озброєнні формування, які порушують мир в країні. Серед подібних формувань Україна називає «ДНР», «ЛНР», «Харківських партизанів» та всі інші особи, які співпрацюють з ними. Також Україною вимагається фінансове відшкодування всім, хто постраждав через дії вищеназваних озброєних формувань, відновлення прав кримських татар та українців на окупованих РФ територіях.
Голова українського МЗС Павло Клімкін раніше повідомляв, що планується додати ще матеріали в позов України проти Росії. За словами керівника українського відомства, це ще раз продемонструє міжнародній спільноті, що попри всі домовленості, озброєнні формування продовжують свою незаконну руйнівну діяльність.