Слава Рабинович: обстріл Авдіївки став можливий, бо у Путіна розв’язані руки

В інтерв’ю «Обозревателю» відомий російський фінансист та блогер Слава Рабинович висловив переконання, що не варто вважати, що активізація бойових дій на Донбасі, зокрема, стрілянина в Авдіївці, є наслідком телефонної розмови між російським та американського президентів, повідомляє replyua.net. Експерт назвав це збігом обставин. Чого не скажеш про те, що протягом останнього тижня в США виник скандал, якщо навіть не хаос, через указ нового президента, який значною мірою обмежує прийом біженців та емігрантів.
Рабінович зазначив: «Кремлівські бандити і надалі можуть продовжувати займатися своїми брудними справами в умовах світового хаосу, і робити це зараз, в часи безладузначно простіше, аніж якби панував світовий порядок. У зв’язку з цим Кремль спеціально влаштовує скрізь хаос та радіють будь-яким проявам хаосу. Зараз у США є багато нагальних проблем, які потребують негайного вирішення. А у Путіна, тим часом, розв’язані руки тому він без жодних застережень діє на Донбасі».
Протягом останніх кількох днів в районі Авдіївки Донецької області проросійськими терористами було випущено по місцях розташування сил АТО біля сотні снарядів із використанням «Градів», важких видів артилерії та танків.