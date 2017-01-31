В Кремлі зробили заяву відносно боїв у Авдіївці

Прес-секретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що проведення боїв біля Авдіївки здійснюється «самостійними» загонами, яких, у свою чергу, підтримує українська артилерія, повідомляє replyua.net з посиланням на РБК. Російський чиновник підкреслив, що у Москви є достовірна інформація, згідно з якою представники певних «самостійних загонів» (котрі не мають ніякого відношення до ЗСУ) намагалися скоїти напад на підконтрольну проросійським бойовикам територію. Пєсков підкреслив, що «ополченці Донбасу були вимушені оборонятися біля Авдіївки та відбивати територію, яку вони зайняли». При цьому прес-секретар Путіна наголосив, що сьогодні не можна говорити про те, що Київ може контролювати «самостійні» загони.
Згідно з інформацією прес-секретаря російського президента, у зв’язку із загостренням під Авдіївкою «можна говорити про те, що керівники України та президент країни Порошенко не хочуть сприяти виконанню Мінських домовленостей».
Як уже зазначалося, в штабі АТО розповіли, що бойовики невизнаної «ДНР» не припиняють обстріли позицій ВСУ під Авдіївкою. І хоча відомо, що Росія дала обіцянку гарантувати перемир’я, терористи продовжують активне використання артилерії та мінометів.