Журналіст пояснив, чому Путін не домовиться з Трампом

На переконання відомого російського журналіста Леоніда Раздіховського, підписання угоди між очільниками Росії та США Володимиром Путіним та Дональдом Трампом не є можливим, тому що очільник Кремля немає чого запропонувати другому, передає replyua.net. Тому, вважає журналіст, якщо забрати всі заяви та спроби піару, про відносини Москви та Вашингтону мова не йде, оскільки Росія для Америки не є конкурентом у торгівельних питаннях, у РФ відсутні проблеми з імміграцією в США, а ще між обома країнами відсутні територіальні претензії.
«У обох країн немає перетинання точок інтересів, а всі інші заяви, які лунають з Кремля – не більше, ніж піар, оскільки Путін нічого не здатен запропонувати Трампу», - пояснив Раздіховський.
При цьому він додав, що російське керівництво могло б зробити акцент на боротьбу з терористами ІДІЛ, проте тут у Москви можливості вкрай невеликі. Все, що може зробити Росія – нанести бомбові удари та почати координацію таких дій з Вашингтоном. Проте це досить нереально, адже Путін не пошле своє військо помирати у Сирію, тому що це не схвалять його співвітчизники. А якщо не провести сухопутну операцію, ІДІЛ нічого не загрожуватиме, зробив висновок експерт.