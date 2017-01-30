КГБ России при власти

На Евразийском пространстве Россия – это единичное государство, которым руководят спецслужбы, над которыми, практически нет, никакого действенного партийного и судебного контроля. Даже в Гитлеровской Германии партийные структуры были выше СС и СД. В Китае партия коммунистов контролирует и управляет своими спецслужбами. Но в путинской России, как и России сталинской, все по-иному. Вот именно этим фактом путинская Россия, руководимая спецслужбами напрямую и крайне опасна миру. Ведь решение всегда будет бесконтрольно принимать Путин, как руководитель этих спецслужб, ориентируясь на свое искаженное представление об окружающем мире, на свои внутренние, глубоко запрятанные неадекватные страхи. Трагедия нынешней России в том, что ее судьба, как и судьба ее соседей, зависит от воли одного человека, который, судя по его делам, явно не в ладах с логикой и живет с неисправной внутренней «тормозной системой». И такой крайне опасный факт мы имеем в Евразии в 21-м информационном столетии!?
Отсюда и испоганенный характер Кремля – его крайняя лживость, хитрость, коварство, наплевательское отношение не только к конкретному человеку, но и к целым народам и континентам. Вот почему соседние с Россией страны, включая всю Европу, США, уверенны, что и Индокитай усеяны российскими агентами. Ведь в России по сегодняшний день действует концепция бывшего главы КГБ СССР Г. Крючкова, суть которой в том, что у Кремля должны быть агенты во всех странах мира, дабы, если понадобиться, иметь оперативные возможности для решительных действий в проталкивании своих интересов. Эта концепция обходится Кремлю дорого, но он в состоянии пока что себе эту роскошь позволить. Именно кремлевская агентура поспособствовала избранию в Болгарии, Молдове пророссийских президентов, нагло вмешалась в выборы в США, чем продемонстрировала миру свои возможности.
Ныне Россия, руководимая чекистским Кремлем, находится в состоянии необъявленной войны с Украиной. Кремль выжидает, как себя поведет новая американская администрация – согласится признать Украину зоной российского влияния, или поведет себя решительно непримиримо, адекватно реагируя на первые же факты привычного кремлевского обмана?! Запланированные Кремлем на август учения «Запад–2017» вызывают у мирового сообщества особую тревогу. Кремль под них собирается отмобилизовать большие силы. К концу лета планируется иметь в российской армии 115 батальонных тактических групп, увеличив тем самым свои силы вдвое, против задействованных на учениях «Кавказ-2016».
Чекистский Кремль, скорее всего будет разыгрывать сценарий «гуманитарной интервенции», в случае с Украиной, предварительно делая все, чтобы расшатать внутриполитическую обстановку в стране. Также, есть не безосновательные опасения, что войдя в Беларусь, под видом учений, Кремль из нее уже не выйдет, чем станет реальной угрозой как Прибалтике, Польше, так и Украине. Для создания предпосылок на вмешательство в страны Балтии, в арсенале Кремля, давно испытанные вооруженные провокации на границах, обвиненными в которых будут прибалты.
В украинцев, в этой ситуации, только один путь – единение своих рядов и готовность рассчитывать на свои силы. Кремль, в первую очередь, идет именно туда, где население уже внутренне психологически сломлено. Такова классическая схема действий российских спецслужб, не привыкших и боящихся идти в лоб. Поэтому бескомпромиссная борьба с внутренним врагом, как на личностно-бытовом, так на региональном и государственном уровнях, сегодня в Украине выходит на первое место. Чем больше и решительней внутренних врагов будет нейтрализовано, тем меньше будет подлых ударов в спину, в случае кремлевской «гуманитарной» агрессии.