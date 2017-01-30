Піонтковський спрогнозував розпад Російської Федерації

Обмін «доброзичливими побажаннями» між Російською Федерацією та Литвою щодо відторгнення Калінінградської області від складу Росії являє собою один з епізодів гібридної війни між двома вищезазначеними державами. Однак, при розпаді Росії Калінінградська область буде одна з перших, хто заявить про свою суб’єктивність. Про це розповів політичний експерт, російський журналіст Андрій Піонтковський, інформує replyua.net.
«Це війна з застосуванням пропаганди. Москва вже давним-давно веде гібридну війну проти Литви, тому не потрібно дивуватися, що у Вільнюсі відповідають такими же», - зауважив він. Крім того, за словами експерта, литовський депутат посилається на такі документи, які, на його думку, невідомі навіть історикам. Також Піонтковський запропонував звернути свою увагу на декілька «розкручених» міфів, які ходять серед російського народу.
«Мова йде про повернення Аляски, яку нібито віддали Сполученим Штатам тимчасово – на 99 років. Це щось з тієї самої серії про поп-історію», - додав він. Одночасно з тим журналіст попередив Росію про можливі втрати реальних територій РФ. «Після досить ймовірного розпаду Російської Федерації Калінінградська область буде першою, хто заявить про свою суб’єктивність, оскільки вона тісно пов’язана з Євросоюзом. Під питанням залишається Північний Кавказ», - наголосив експерт.