За яких умов Янукович прибуде в Україну? - адвокат

Колишній президент України Віктор Янукович, який на сьогоднішній день знаходиться у Ростові-на-Дону, в Російській Федерації, можливо приїде на судове засідання до Києва, на якому буде розглядатися провадження щодо його державної зради. Про це розповів адвокат президента-втікача Віталій Сердюк, повідомляє телеканал «112 Україна», передає replyua.net.
«Найголовніша умова для прибуття Віктора Януковича в Україну – це гарантія його особистої безпеки. У нього буде власна охорона. Також ми хочемо, щоб українські слідчі органи почали розслідування провадження щодо замаху на життя Віктора Януковича у 2014 році», - заявив він. Крім того, Сердюк зазначив, що отримував виклик до Генеральної прокуратури України на понеділок, 30-го січня. «На даний момент Янукович готовий приймати участь у судовому процесі, але як і раніше – на дистанції. Однак пізніше, якщо умови будуть виконані, він може прибути до Києві особисто та прийме участь у судовому засідання, яке може відбутися у березні-квітні», - наголосив Сердюк. Як відомо, Генпрокуратура України розслідує кримінальне провадження про державну зраду екс-президентом Віктором Януковичем, який відправив листа до президента Російської Федерації Володимира Путіна, закликаючи його ввести свої війська на територію України: спочатку в Крим, а потім на Донбас.