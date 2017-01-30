Політолог розповів, чи обговорювали Трамп і Путін тему санкцій

В інтерв’ю «Обозревателю» російський журналіст Андрій Піонтковський висловив переконання, що під час недавньої телефонної розмови президентів США та Росії тему санкцій не піднімали, оскільки у нового очільника Білого дому є чітке розуміння неможливості зняття обмежень з Кремля в найближчій перспективі, про що повідомляє replyua.n
Принагідно експерт нагадав, що ще до початку переговорів з Путіним Трампу, вочевидь, встигли пояснити, що зняття з РФ санкцій вкрай передчасне. Зокрема, з подібним месседжем до президента США звернулася прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей, а також сенатор Джон Маккейн. За словами останнього, «Путін є бандитом та вбивцею, а Сполучені Штати для нього є ворогом». До того ж, сказав Андрій Піонтковський, «мова не йде про особисту точку зору Макейна: так вважають провідні сенатори-республіканціі, котрі займаються зовнішньополітичними питаннями та питаннями безпеки». Такою ж самою є позиція 48 сенаторів, котрі представляють Демократичну партію.
За словами Піонтковського, Джон Макейн не просто охарактеризував Трампу свого співрозмовника, а й пояснив, до яких подальших дій вдадуться сенатори, якщо президент все ж наважиться на відміну санкцій – вони їх введуть на законодавчому рівні. При цьому, підкреслив політолог, мова йде про більшість у сенаті, яка може подолати ймовірне вето очільника Білого дому.