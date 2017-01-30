У Вашингтоні заявили про першу причину скасування антиросійських санкцій

Шон Спайсер, офіційний речник Білого дому повідомив про найголовнішу і найпершу вимогу до Російської Федерації, виконавши яку вона досягне скасування деяких санкцій з боку США. про це у понеділок, 30-го січня, повідомляє видання «ABC News», передає replyua.net.
За його словами, новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ще немає чіткої умови та позиції щодо скасування антиросійських санкцій. «Однак він виконує все, що обіцяє», - натякнув Спайсер на передвиборні обіцянки Трампа. «Спільна боротьба з «Ісламською державою» може стати першим і найголовнішим ключем для відновлення відносин між США та Росією. Вашингтон на основі цього може прийняти рішення про часткове або навіть повне скасування антиросійських санкцій. Головна мета Білого дому не в тому, щоб обмежувати партнера, а в тому, щоб мати спільну корисну дію», - заявив він.
«Все таки найголовніше, що вже протягом багатьох років робили разом Росія з Америкою – це успішно боролися з тероризмом. Тому, на мою думку, домовленість щодо боротьби проти ISIS стане першою умовою для відновлення стосунків з російськими партнерами», - підкреслив прес-секретар Білого дому. При цьому він зауважив, що на сьогоднішній день це лише припущення, однак Трамп не виключає ніяких варіантів.