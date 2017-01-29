Санкции против России не снимут: Трамп не сможет, а Евросоюз не захочет

Российский политический эксперт Федор Лукьянов рассказал, почему на протяжении всего длительного телефонного разговора президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин так и не решились затронуть вопрос об отмене антироссийских экономических санкций. Несмотря на оптимистические прогнозы некоторых политологов, Федор Лукьянов считает, что вопрос отмены санкций будет решаться на протяжении всего 2017-го года по одной простой причине – Трамп сегодня не видит пути, как отменить санкции.
«Рассказы о том, что Трамп вот-вот отменить антироссийские санкции – это отголоски предвыборной компании в США, когда его оппоненты пугали этим американцев. Если же говорить о самом Трампе, то исходя из его противоречивых заявлений, возникает мысль, что он пока еще не знает, как вести себя с Россией. Трамп не решиться снимать санкции с России пока не определиться судьба ЕС, в плане выборов в ведущих странах обединенной Европы: Франции и Германии», – отметил Федор Лукьянов.
По его словам, если же говорить об отмене санкций ЕС, то здесь перспектива не радужная, поскольку мало кто сомневается в том, что Ангела Меркель опять займет пост канцлера ФРГ и будет диктовать политику всего ЕС, поэтому именно от ее решения будет зависеть останутся ли антироссийские санкции. «После телефонного разговора Трампа с Путиным Конгресс США сделает все возможное, чтобы санкции, которые были введены администрацией Обамы, были продублированы решением парламента, что приведет к невозможности их отмены президентом», – подытожил Федор Лукьянов.