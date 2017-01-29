Российский политик увидел позитивные сигналы в переговорах Трампа и Путина

Сергей Железняк, заместитель председателя Госдумы России, заявил о том, что видит очень хорошие перспективы для РФ после телефонных переговоров Трампа и Путина.
Как передает replyua.net, об этом политик написал на своей странице в Фейсбуке. «Это хороший задел, чтобы подготовиться к первой официальной встрече. Однако только время покажет, дадут ли Трампу «разрешение» на эту встречу антироссийски настроенные республиканцы и демократы. Однако по первым шагам и действиям президента США можно понять, что он является очень активным человеком и долго запрягать не станет», пишет Железняк. Также российский политик напомнил всем, что Соединенные Штаты и Россия были союзниками в двух мировых войнах.
Впрочем, с Железняком согласны далеко не все. Многие пользователи высмеяли эти переговоры, отметив, что Путин занял очень слабую позицию, и в разговоре доминировал Трамп. Самый популярный комментарий на сайте: «Разговор Путина и Трампа завершился взаимовыгодным коммюнике. Путин выведет войска из Сирии и Украины, а Трамп оплатит телефонный разговор».