Нардеп: возвращение Украины в орбиту «русского мира» - главная задача Путина перед президентскими выборами

По ситуации на Донбассе штаб Банковой, судя по намекам и утечек, в 2017 году за базовый сценарий рассматривает полное повторение своей тактики в 2016 году. Об этом на своей странице в Facebook пишет нардеп Игорь Попов. По его мнению, надеяться на давление на Путина и помощь западных союзников не выйдет и не только потому, что Трамп в США пришел к власти. Взрыватель ускорения процессов – выборы в РФ.
По словам Игоря Попова, очередные выборы Путина должны пройти в марте 2018 года, и для их успешности просто необходимы символические победы накануне выборов. «Основной кандидат на такой бриллиант в корону Российской Империи – возвращение Украины в орбиту «русского мира». Инструмент – изменение режима и изменение политики в Киеве и формирования лояльного к России федеративного государства», – написал нардеп.
По его мнению, альтернативные бриллианты малы: футбольный чемпионат будет только летом 2018, именно лишь снятие санкций Запада – не такая уж и победа. Даже пышное празднование сотой годовщины октябрьской революции – не однозначно в политическом плане событие. «Поэтому нашей власти в 2017-м придется более радикально действовать, чем в 2016-м. Путин готов и выборы провести раньше, хоть в сентябре, хоть в декабре 2017-го, аккурат под получение бриллианта. Не подыгрывать надо ему и действовать на опережение», – подытожил Попов.