Фельштинский: Путин будет использовать Трампа для легализации агрессии в Украине и для роспуска НАТО

Российский лидер Путин планирует использовать нового президента США Дональда Трампа в своих целях: ему нужно добиться легализации агрессии РФ в Грузии и Украине, отмены санкций, а также роспуска НАТО.
Как сообщает replyua.net, такое мнение на Апострофе высказал Юрий Фельштинский, известный политолог и российско-американский историк. По его словам, выполнение таких задач, как роспуск НАТО, снятие санкций и легализация агрессии России, теперь ложится на плечи Дональда Трампа. «Американский президент уже успел взять на себя перед Путиным кое-какие обязательства. Три пункта – это все, что нужно сделать ледоколу Трампу. Остальное будет доделывать уже российский президент, поскольку Европа станет беззащитной перед Россией после роспуска НАТО и без американского ядерного зонта», пишет Фельштинский.
По его мнению, такой сценарий многим покажется слишком пессимистичным и примитивным, однако стоит напомнить, что в 2013 году таким же нереальным выглядел сценарий по оккупации Крыма и военным действиям на Донбассе.