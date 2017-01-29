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Фельштинский: Путин будет использовать Трампа для легализации агрессии в Украине и для роспуска НАТО

Фельштинский: Путин будет использовать Трампа для легализации агрессии в Украине и для роспуска НАТО
Российский лидер Путин планирует использовать нового президента США Дональда Трампа в своих целях: ему нужно добиться легализации агрессии РФ в Грузии и Украине, отмены санкций, а также роспуска НАТО.

Как сообщает replyua.net, такое мнение на Апострофе высказал Юрий Фельштинский, известный политолог и российско-американский историк. По его словам, выполнение таких задач, как роспуск НАТО, снятие санкций и легализация агрессии России, теперь ложится на плечи Дональда Трампа. «Американский президент уже успел взять на себя перед Путиным кое-какие обязательства. Три пункта – это все, что нужно сделать ледоколу Трампу. Остальное будет доделывать уже российский президент, поскольку Европа станет беззащитной перед Россией после роспуска НАТО и без американского ядерного зонта», пишет Фельштинский.

По его мнению, такой сценарий многим покажется слишком пессимистичным и примитивным, однако стоит напомнить, что в 2013 году таким же нереальным выглядел сценарий по оккупации Крыма и военным действиям на Донбассе.
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