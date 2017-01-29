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Акунин: отношение Европы к России изменилось до неприязни, но только как к государству

Акунин: отношение Европы к России изменилось до неприязни, но только как к государству
На уровне общения и на человеческом уровне отношение Европы к России никак не изменилось после вторжения на Донбасс и оккупации Крыма, однако оно стало неприязненным как к государству. Как информирует replyua.net, такое мнение писатель Борис Акунин высказал «Эху Москвы».

«Я живу сразу в трех странах Европы и русофобии не замечаю. На человеческом уровне отношение остается прежним. Формируется нечто совсем другое – россофобия, то есть неприязнь к самому государству, к самой России, а не к людям. Началось все после аннексии Крыма, а усилилось после начала военных действий на востоке Украины», отметил Акунин. По его мнению, само отношение к культуре и русскому языку, русским людям в Западной Европе вообще не меняется, но политическая официальная РФ теперь воспринимается европейцами как дестабилизирующий фактор, а также, как и потенциальная угроза.

«Страна упускает время возможностей для развития, отставая от стран-лидеров все больше и больше. Если оставить новости об Украине и Сирии, РФ станет страной-невидимкой», считает писатель.
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