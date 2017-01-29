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СпецтемаВ Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України

Поклонская считает, что Украина – это оккупированная территория

Поклонская считает, что Украина – это оккупированная территория
Наталья Поклонская, бывший крымский «прокурор», а ныне депутат Госдумы, который постоянно оказывается в глупой ситуации из-за нелепых высказываний, снова отличилась. Как передает replyua.net, Поклонская назвала Украину «временно оккупированной территорией».

На своей странице в Фейсбуке депутат Госдумы очень эмоционально отреагировала на разрешение киевского суда Генеральной прокуратуре провести досудебное расследование дела о государственной измене, и Поклонская отметила, что в этом деле фигурируют только политические мотивы. «Это они находятся на временно оккупированной территории. В Киеве. А я – нет», написала депутат. По ее словам, она не видит ничего удивительного в том, что Киевский суд принимает подобные решения в отношении нее, и так случилось лишь потому, что она отказалась поддержать «антиконституционный переворот в Украине».

Бывшая «прокурорша» при этом подчеркнула, что она не стала вступать в преступный сговор с Махницким, исполняющим тогда обязанности генпрокурора. «Место своей работы я ни от кого не скрывала и не буду скрывать. Есть вопросы? Нужно придерживаться процедуры получения ответов, установленной законом. Я гражданка РФ и депутат Госдумы», заметила Поклонская.
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