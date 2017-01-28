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В Кремле раскрыли подробности переговоров Трампа и Путина

В Кремле раскрыли подробности переговоров Трампа и Путина
В субботу, 28 января 2017-го года, состоялась телефонная беседа Дональда Трампа и Владимира Путина. Некоторые подробности, как ранее передавал replyua.net, анонсировались американскими журналистами, однако теперь в Кремле раскрыли темы, которые Путин и Трамп обсуждали в течение 40 минут. Согласно заявлению кремлёвской пресс-службы, в беседе Путина и Трампа также поднималась тема Украины.

В частности, Трамп и Путин обсуждали арабо-израильский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке, ситуацию вокруг Корейского полуострова и ядерную программу Ирана. Говоря об Украине, в Кремле подчеркнули, что президенты обсуждали лишь основные аспекты кризиса на юго-востоке страны. Впрочем, этому вопросы, как утверждают российские СМИ, не уделялось большое количество времени.

Кремль утверждает, что Путин и Трамп в ходе телефонных переговоров якобы договорились наладить двустороннее партнёрство по всем перечисленным проблемам. Также источники сообщают, что в рамках переговоров Трамп и Путин договорились о проработке возможности личной встречи.
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