В Кремле раскрыли подробности переговоров Трампа и Путина

В субботу, 28 января 2017-го года, состоялась телефонная беседа Дональда Трампа и Владимира Путина. Некоторые подробности, как ранее передавал replyua.net, анонсировались американскими журналистами, однако теперь в Кремле раскрыли темы, которые Путин и Трамп обсуждали в течение 40 минут. Согласно заявлению кремлёвской пресс-службы, в беседе Путина и Трампа также поднималась тема Украины.
В частности, Трамп и Путин обсуждали арабо-израильский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке, ситуацию вокруг Корейского полуострова и ядерную программу Ирана. Говоря об Украине, в Кремле подчеркнули, что президенты обсуждали лишь основные аспекты кризиса на юго-востоке страны. Впрочем, этому вопросы, как утверждают российские СМИ, не уделялось большое количество времени.
Кремль утверждает, что Путин и Трамп в ходе телефонных переговоров якобы договорились наладить двустороннее партнёрство по всем перечисленным проблемам. Также источники сообщают, что в рамках переговоров Трамп и Путин договорились о проработке возможности личной встречи.