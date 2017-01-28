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«Загадочная беседа»: Путин и Трамп говорили по телефону 40 минут

«Загадочная беседа»: Путин и Трамп говорили по телефону 40 минут
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, которая ранее анонсировалась в мировой прессе. Подробности телефонного разговора Трампа и Путина в СМИ пока не раскрываются, однако судя по деталям, которые уже обнародовали американские журналисты, диалог был конструктивным. Как передаёт replyua.net, у Путина подтвердили, что разговор длился не менее 40 минут.

В свою очередь, издание The Washington Post сообщило о том, что в момент беседы с Путиным Трамп находился не один — рядом с ним сидели советник по национальной безопасности США Майк Флинн, а также американский вице-президент Майк Пенс, начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус и пресс-секретарь администрации Трампа Шон Спайсер.

Также журналисты узнали, что на столе перед Трампом лежал чистый лист бумаги, карандаш. Приготовили для главы американского государства и стакан воды на случай, если в момент телефонного разговора его настигнет жажда. Ни Путин, ни Трамп пока не комментировали итоги телефонных переговоров. Предполагается, что они обсуждали международные проблемы, а также перспективы российско-американских отношений.
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