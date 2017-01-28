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В Кремлі заявили про наміри випробувати нову зброю

В Кремлі заявили про наміри випробувати нову зброю
В інтерв’ю радіостанції «Ехо Москви» полковник Ілльгар Тагієв заявив, що протягом найближчих двох або трьох років Росія має намір випробувати нову протиракету, яка нагадує російську систему ПРО, повідомляє replyua.net. Згідно з його інформації, кожного року з метою підтвердження основних характеристик один чи два пуски-випробування відбуваються на території розміщеного в Казахстані полігону Сари-Шаган. Крім того, на цьому ж полігоні планується провести тестування цілком нового типу протиракети, над створенням якої наразі ведуть роботу російські експерти.

За словами Тагієва, на даний час на озброєнні присутні не маючі аналогів перехоплюючи засоби. Експерт додав, що показник швидкості польоту цієї ракети складає мінімум три кілометри за секунду, а це в кілька разів перевищує показник швидкості кулі.

Раніше американський генерал Джон Хайтен стверджував, що Росія почала розробляти зброю, зокрема лазерну, яка здатна протистояти супутникам у космосі. За інформацією представників Пентагону, наслідком застосування подібної зброї стане поява значної кількості уламків, через що доступ США до власних космічних апаратів стане складнішим.
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