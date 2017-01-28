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Пушков сподівається на вирішення конфлікту на Донбасі після переговорів Трампа з Путіним

Пушков сподівається на вирішення конфлікту на Донбасі після переговорів Трампа з Путіним
На переконання російського сенатора Олексія Пушкова, завдяки запланованій на сьогодні телефонній розмові президента РФ Володимира Путіна з його американським колегою Дональдом Трампом, є надія на швидке припинення військового конфлікту на Донбасі та Сирії, а також не виключено представлення нової стратегії для боротьби з терористами ІГІЛ, про це повідомляє replyua.net.

Також сенатор зазначив, що німецький канцлер Ангела Меркель, яка теж сьогодні матиме телефонну розмову з Дональдом Трампом, використовує вже давно неактуальні підходи у процесі вирішенні вказаних вище проблем.

Нагадаємо, що на сьогоднішній вечір заплановано проведення телефонної розмови очільника Кремля з главою Білого дому. Ця бесіда між обома лідерами буде першою відтоді, як у минулу п’ятницю відбулася церемонія інаугурації Дональда Трампа. У свою чергу, прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що основною темою розмов російського та американського президентів стануть не лише відносини Москви та Вашингтону. Значна увага буде приділятися найбільш болючим та актуальним проблемам сьогодення. Цілком ймовірно, що між президентами буде досягнута домовленість про проведення особистої зустрічі.
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