Росія готується випробувати нову систему ПРО

Випробування нової протиракетної системи ближньої дії, яку розроблюють та збирають в Російські Федерації, буде проведено вже в найближчі два-три роки. Про це розповів командир відділу бойових алгоритмів та програм з’єднання ПРО ВКС Російської Федерації Ільгат Тагієв, повідомляє «РБК», передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, випробування готуються провести на полігоні Сари-Шаган. За словами Тагієва, протягом двох років буде повністю осучаснено системи ПРО У Москві та центральному промисловому районі. Згідно з інформацією ВКС РФ, на сьогоднішній день спеціалісти виконують завдання по підвищенню технічних характеристик нової системи протиракетної оборони та готуються до проведення випробувань.
Зазначається також, що на даний момент Російська Федерація використовує протиракетну оборону, яку було розроблено в 80-х та 90-х роках минулого століття. «Нова система протягом кількох років замінить застарілі ПРО. Російська Федерація буде під протиракетним захистом найсучаснішого обладнання», - зазначив Тагієв. Однак при цьому не зазначаються характеристики нової системи та не повідомляється її перевага над ПРО другого покоління, які досі захищають небо над Росією.