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Росія досі не розшифрувала самописці Ту-154, бо її експерти «забули, як це робити»

Росія досі не розшифрувала самописці Ту-154, бо її експерти «забули, як це робити»
В інтерв’ю російському виданню джерело, обізнане з процесом розслідування авіакатастрофи літака Ту-154 в акваторії Чорного моря, заявив, що група експертів, яка розслідує цей інцидент, досі не змога надати результати своєї роботи очільнику Міноборони РФ Сергію Шойгу, тому що вони забули, яким чином потрібно проводити розшифрування бортових самописців, передає replyua.net.

«Проблема полягає як раз в тому, що структура бортового самописця дуже нагадує котушковий магнітофон вісімдесятих років минулого століття. Тому для того, аби мати змогу отримати повноцінну інформацію, експерти Міноборони не мають ані обладнання, ані спеціалістів, тому що нинішні експерти вже не пам’ятають, як потрібно працювати з плівкою», - зазначив експерт, котрий побажав залишитися невідомим.

Разом з цим, він підкреслив, що безпосередньо механізм та плівка збереглися в задовільному стані, однак розшифрування та аналіз отриманих даних стало набагато складнішим завданням, аніж просто зчитування головних параметрів польоту та те, як діяли члени екіпажу. З урахуванням цього військові були змушені звернутися до громадських експертів. Ті встановили, що до моменту аварії літака ніяких несправностей в його роботі не було.

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