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Влада РФ розкрила цікаву деталь майбутніх переговорів Путіна з Трампом

Влада РФ розкрила цікаву деталь майбутніх переговорів Путіна з Трампом
У Кремлі не мають наміру залучати до телефонної розмови з американським президентом нікого, крім очільника Кремля Володимира Путіна. Як повідомляє replyua.net, таку інформацію розповсюдив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Таким чином чиновник Кремля дав відповідь на запитання журналістів про те, чи ще хтось має намір приєднуватися до переговорів між Путіним та Трапом з російського боку.

У той же час, нещодавно у Білому домі пояснили, що в телефонній розмові від США візьме участь віце-президент країни Майкл Пенс. Очікується, що перша телефонна розмова обох президентів відбудеться сьогодні о 19: 00 за київським часом. Відомо, що до початку розмови з Путіним Дональд Трамп планує переговорити з іншими світовими лідерами, зокрема, з японським прем’єром Сіндзо Абе та німецьким канцлером Ангелою Меркель. А по завершенні телефонної розмови з Путіним новий президент США поспілкується зі своїм французьким колегою Франсуа Олландом та австралійським прем’єр-міністром Малькольмом Тернбуллом.

Як відомо, ще до свого офіційного вступу на посаду президента Трамп повідомляв про намір домогтися різкого зменшення арсеналів ядерного озброєння, підписавши відповідний договір з Росією.
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