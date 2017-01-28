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Відомий журналіст пояснив, що очільник Кремля може запропонувати Трампу

Відомий журналіст пояснив, що очільник Кремля може запропонувати Трампу
Журналіст Євген Кисельов висловив переконання, що для того, або новий президент США Дональд Трамп якомога швидше прийняв рішення про скасування антиросійських санкцій, очільник Кремля Володимир Путін може зробити йому пропозицію, яка полягає у початку проведення потужної наземної військової операції на території Сирії з метою знищення бойовиків ІДІЛ, повідомляє replyua.net.

При цьому Кисельов висловив переконання, що ніхто з керівників країн Заходу навряд чи прийде в голову подібна ідея. «Скидання бомб, нанесення окремих ударів із застосуванням найточнішої зброї – жодних проблем. Після усіх жертв, які довелося понести британцям та американцям в США та іншим країнам на території Іраку та Афганістану, ніхто з західних політиків на таке піти не наважиться. Чого не скажеш про Путіна, адже він – чи не єдиний лідер країни з відносно потужною армією і який, без розмірковувань, відправить на забій у Сирію власних громадян», - вважає журналіст.

Нагадаємо, що напередодні ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що у Білому домі почали готувати указ про зняття санкцій з Росії. Проте згодом президент США Дональд Трамп заявив, що подібні чутки передчасні.
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