Российский художник высмеял новый семейный закон в РФ

Известный российский карикатурист высмеял недавно принятый в России закон о декриманализации семейных побоев, информирует replyua.net. На своей странице в Фейсбуке Сергей Елкин разместил новую карикатуру, на которой изобразил молодоженов, пришедших в ЗАГС, чтобы зарегистрировать свои отношения.
Работник ЗАГСа интересуется у вступающих в брак: «Клянетесь ли вы колотить друг друга и в радости, и в горе?». Рисунок Елкина собрал множество лайков, а некоторые пользователи даже продолжили тему, отметив, что можно дописать фразу «Пока инвалидность не разлучит вас». Напомним, что большинству россиян очень понравился новый закон, и они принялись активно обсуждать его в соцсетях. Напомним, что согласно новому закону о побоях в семье, за первую драку предусматривается штраф в размере от пяти до тридцати тысяч рублей или же арест сроком до пятнадцати суток.
Первые побои теперь станут административным правонарушением. Пользователи-мужчины особенно позитивно отреагировали на изменения в законе, написав в соцсетях, что давно ждали такого решения. Женская часть населения России, впрочем, не в восторге от нововведения.