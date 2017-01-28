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Пєсков наголосив на одній важливій деталі у розмові Путіна з Трампом

Пєсков наголосив на одній важливій деталі у розмові Путіна з Трампом
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що під час суботніх телефонних переговорів президента Володимира Путіна та президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з боку РФ долучати більше нікого не будуть. Про це він заявив сьогодні, 28-го січня, пише видання «РІА Новини», передає replyua.net.

Крім того у повідомленні зазначається, що з боку Америки до переговорів двох президентів, які мають початися за місцевим часом Вашингтона о 12-й годині (19:00 за Києвом), має приєднатися віце-президент США Майк Пенс. За словами Пєскова, російському лідеру не потрібні помічники у переговорах з Сполученими Штатами, оскільки не він являється ініціатором розмови. «Президент Путін не буде долучати до переговорів з президентом США будь-яких посередників, переговори буде вести одноосібно», - наголосив представник президента РФ.

Також у інформаційному листі відзначається, що перед розмовою з Путіним Дональд Трамп проведе переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе. А після розмови з російським президентом новий президент США має в планах переговорити з президентом Франції Франсуа Олландом та прем’єром Австралії Малькольмом Тернбуллом.
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