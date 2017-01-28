Цимбалюк: в России изменились тренды

На своей странице в Фейсбуке Роман Цимбалюк сообщает о том, что у россиян появился новый тренд – украинские «националисты» не станут слушаться Дональда Трампа, передает replyua.net.
По словам журналиста, раньше в России говорили лишь о том, что украинцами управляют американцы, но сейчас таких разговоров почти не слышно. «Если раньше россияне твердили, что Украиной управляют США, а также некоторые европейские враги, то теперь в РФ говорят лишь о том, что Трампа могут не послушаться украинские «националисты», пишет Цимбалюк. Он подчеркнул, что в РФ по-прежнему высказывают недовольство из-за того, что в Украине отсутствует российский политический проект.
«Уже идет шизофрения. Убиты около десяти тысяч человек, однако они еще и путем оккупации выводят из Украины большую часть населения Украины, которое настроено пророссийски. Создается впечатление, что кто-то уже обожрался проекта «Новороссия», отмечает Цимбалюк. Напомним, что ранее журналист рассказал о том, что страшилка о «правосеках» позволила развязать руки силовикам из России и делает из любого человека «экстремиста».