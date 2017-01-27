Один из главных пропагандистов РФ возглавит российскую делегацию в ПАСЕ

Петр Толстой, бывший ведущий программы «Время покажет», а ныне вице-спикер Госдумы РФ, возглавит делегацию России в Парламентской ассамблее ОБСЕ, информирует replyua.net со ссылкой на ТАСС.
Как стало известно, кандидатуру Толстого поддержали члены Совета Федерации и депутаты Госдумы. Напомним, что ранее Толстой оказался в центре скандала из-за своего высказывания о черте оседлости. Позже вице-спикер объяснил Александру Бороде, главе Федерации еврейских общин, это высказывание. Нужно отметить, что Борода обвинял Толстого в антисемизме. Толстой, в свою очередь, подчеркнул, что он не говорил о каких-то конкретных национальностях, а высказал мнение лишь в общих чертах – о людях, разрушающих религиозные святыни.
То, что Толстой может возглавить российскую делегацию, стало известно еще в декабре прошлого года. Вячеслав Володин, спикер Госдумы, сообщил о том, что кандидатура Толстого будет выдвинута от «Единой России». Напомним, что основных полномочий российскую делегацию лишили в ПАСЕ больше двух лет назад, когда РФ аннексировала Крым.