Россияне требуют госпитализации Джигурды – «жалко человека»

Жители России начали подписывать петицию министру здравоохранения РФ с просьбой немедленно госпитализировать Никиту Джигурду в психбольницу, информирует replyua.net.
Причиной такой необычной петиции стало появление украинского и российского актера в студии программы «Пусть говорят», которую ведет Андрей Малахов. В студии обсуждали наследство покойной бизнесвумен Людмилы Браташ, и ее сестра утверждала, что Джигурда вместе со своей женой Мариной Анисиной подделали завещание на миллиарды рублей. Россияне возмущены тем, что Джигурду пригласили на передачу, ведь он «серьезно болен и нуждается в лечении». Многие пользователи отмечают, что актера нужно срочно лечить, однако «люди стали настолько равнодушными, что не замечают беды других людей».
Нужно отметить, что во время эфира Джигурда вел себя неадекватно: выкрикивал нецензурные фразы, ходил по залу, читал молитвы, а также периодически «выполнял» приседания чатланина из комедии «Кин-дза-дза» и постоянно повторял «Ку!». В конце программы актер заявил, что он Бог, а Малахов обещал освятить студию после ухода Джигурды.