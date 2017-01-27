Боровой: деньги кончились, переходим к торгам и переговорам

У России постепенно заканчиваются средства, которые можно потратить на военный конфликт на Донбассе, поэтому Кремль перейдет к торгам и переговорам, а также на тактику дестабилизации за счет «человеческого мяса».
Как информирует replyua.net, такое мнение на «Апострофе» высказал Константин Боровой, российский политик. По его словам, многие эксперты уже говорили о том, что якобы текущий год станет последним, когда Кремль будет тратить на войну на Донбассе такие же средства, как и раньше, однако спешка, с которой Россия выполняет многие действия, например, пытается обратиться с призывами к Трампу, свидетельствует о том, что в России знают о заканчивающихся ресурсах.
«У России больше нет средств не только на Донбасс, но и на Крым. Хотя Кремль продолжает использовать спецслужбы, которые устраивают провокации. На это много денег ведь не потребуется. Можно собрать еще одну большую группу наемников, в том числе и с отсидкой, а потом заслать их на восток Украины – для этого миллиарды не требуются. И Россия будет активно использовать именно такие инструменты», считает российский оппозиционер.