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У Кремлі відреагували на наказ АП США про скасування санкцій

У Кремлі відреагували на наказ АП США про скасування санкцій
Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що інформація про наказ президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про скасування антиросійських санкцій являється непідтвердженою, тому Кремль не може ставитися до неї серйозно. Про це сьогодні, 27-го січня, повідомляє видання «Говорит Москва», передає replyua.net.

За словами представника Путіна, від адміністрації Трампа підтвердження даної інформації не було, тому поки що це попередня інформація. «Наразі з офіційних джерел підтвердження даній інформації (підписання наказу президентом США Дональдом Трампом про скасування санкцій – ред.) не надходило. На скільки мені відомо, то ситуація залишається неофіційною, я на скільки вона відповідає дійсності - невідомо», - зазначив Пєсков.

Як повідомлялося раніше, Адміністрація президента США підготувала наказ про скасування антиросійських санкцій. За даними американських ЗМІ, Трамп вже має програму, по якій він буде в односторонньому порядку знімати санкції з РФ. Також з’явилася інформація, що він підписав документи, підготовані АП. Під час передвиборної кампанії у минулому році Трамп заявляв, що визнає Крим російським.
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